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Военнослужащим Минобороны вручены высшие воинские звания

Военнослужащим Минобороны вручены высшие воинские звания

26 июня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими Министерства обороны, которым в соответствии с распоряжением президента Азербайджана были присвоены высшие воинские звания, сообщили в Минобороны.

После торжественного зачтения распоряжения президента Азербайджана присвоении высших воинских званий военнослужащим Министерства обороны Азербайджана и соответствующего приказа министра обороны состоялась церемония вручения военнослужащим высших воинских званий.

Передав военнослужащим поздравления Верховного Главнокомандующего, министр обороны пожелал им успехов в дальнейшей службе, дал поручения и рекомендации.

Награжденные офицеры в свою очередь выразили признательность президенту Азербайджана Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за оказанное доверие и выразили уверенность в том, что они оправдают возложенное на них доверие.

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