Так что же произошло в Гедабеке?

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Ситуация в селе Сеюдлю Гедабекского района продолжает оставаться в центре внимания азербайджанской общественности. Шумные акции протеста в регионах вообще случаются нечасто. А здесь, как можно понять из просочившихся в информационное пространство сведений, в том числе и видеокадров, сельчане протестовали против строительства искусственного озера, против них выставили полицию в полной выкладке, в полицейских начали кидать камни, те ответили, а потом еще один из полицейских «пшикает» в лицо пожилой женщине перцовый газ…МВД уже обещало провести служебную проверку по факту такого «пшикания». И распространило второе заявление, что полицейский был «переполнен эмоциями», а женщины на акциях протеста часто ведут себя неподобающим образом. Полиция чаще всего сдерживается, а тут не сдержалась.

«Пшикать» в лицо пожилой женщине перцовый газ нельзя. Даже если «эмоции переполняют». Но кидать камни в полицию, которая стоит на месте, никого пока не бьет и перцовый газ не «пшикает», нельзя тем более. В том числе пожилым тетенькам, подросткам и т.д. Даже если повод для протеста как бы вполне обоснованный. Использование ненормативной лексики не красит никого, а тем более женщин. И как бы это помягче, выдавать участниц протеста за образец «агбирчек» не получится.

Однако есть тут еще одна сторона вопроса. Это — ответственность исполнительной власти Гедабекского района. Год назад в Гедабек был назначен новый глава ИВ — Орхан Мурсалов, ранее работавший в Администрации Президента. Тогда многие считали, что новый, молодой, современный глава районной исполнительной власти сможет выстроить отношения между властью и народом на новом, современном уровне. По имеющимся у Minval.az сведениям, он уже встретился с жителями села.

Но почему ПОСЛЕ, а не ДО инцидента?

Немного «закадровых» подробностей. Как утверждают многие СМИ, в том числе близкие к оппозиционным кругам, протестовали сельчане против того, что при строительстве искусственного озера пострадали их участки и фермы. Это не ситуация, когда «мажор» на дорогом внедорожнике сбил кого-то на сельской улице. Такие протесты «вызревают» несколько недель и месяцев. Более того, несколько дней назад радио «Азадлыг» внезапно озаботилась экологической ситуацией а селе Сеюдлю.

Намеренно воздержимся от выстраивания версий, имел ли место стихийный протест или его умело «подогрели» представители радикально-оппозиционных кругов, случайно ли, что на видео камни в полицию кидают подростки и пожилые женщины, в то время как мужчины стоят в сторонке, или же среди протестующих заранее распределили роли и т.д. Тем более не станем задавать вопросы, как следовало реагировать, когда протестующие двинулись к озеру с токсичными, если верить слухам, отходами. Вопрос в другом: почему ситуацию ВООБЩЕ довели до акций протеста и вызова полицейских? Почему руководитель ИВ встретился с сельчанами уже после того, как дело дошло до столкновений и вызова полиции?

Исполнительная власть Гедабекского района была ОБЯЗАНА вмешаться в ситуацию в селе Сеюдлю на самых ранних стадиях конфликта. Ее представители должны были оказаться в этом селе при первых же признаках недовольства, поговорить с сельчанами, словом, разблокировать ситуацию. И тем более аккуратно и грамотно действовать хотя бы после того, как статья о Сеюдлю появилась на сайте радио «Азадлыг». Это уже был откровенный сигнал тревоги. И если его проигнорировали – тут уже другая доля ответственности. И профессиональной, и политической, и управленческой.

Так что, к сожалению, господин Мусалов, год назад назначенный на должность главы ИВ, свой экзамен не выдержал.

Н.Шейхзаде