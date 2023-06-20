Российский эксперт вспомнил про армян Турции и… выдал несусветную чушь

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Наверняка многие слышали крылатую фразу: «Боже, избавь меня от друзей, а с врагами я сам справлюсь». За все время армяно-азербайджанского конфликта у наших соседей недостатка в таких «друзьях» не было. Нацепив на себя ярлыки «политологов и экспертов», эти «друзья» хаев на самом деле играли роль катализаторов конфликта, и с удовольствием подливали масла в огонь и елей в уши наших недобрых соседей.

Самое смешное в том, что эксперты провокационных наук вводили в заблуждение армян, внушая им мысль об их величии, демонизируя азербайджанцев и турок на собственные же деньги хаев. Короче говоря, армяне занимались самообманом с помощью иностранных подпевал за свои кровные. И в этом смысле премьер-министр Армении Никол Пашинян, несмотря на свою неадекватность (гены дают о себе знать), в некоторых случаях поступил довольно мудро. Он раскусил «горячую любовь друзей», после чего приступил к их своеобразной зачистке. Таким образом, успешно были «утилизированы» в общественно-политическом плане такие апологеты «армянской идеи», как депутат Госдумы Константин Затулин, главный редактор RT Маргарита Симоньян и создатель проекта Life и газеты «Жизнь» Арам Габрелянов. Пашинян запретил этим людям въезд в Армению, вполне справедливо решив, что их провокационная деятельность наносит вред национальным интересам страны.

«Если бы эти люди совершили хоть один процент тех действий в отношении своих стран, которые они совершали против Армении, то они даже в свой собственный дом не смогли бы попасть. И этим все сказано». Именно так обосновал свое решение армянский премьер.

К сожалению, в первую очередь для самих армян, список подобных «доброжелателей» довольно длинный. Среди них особняком стоит президент структуры с кричащим названием «Институт Ближнего Востока», профессор Евгений Сатановский. В своих частых комментариях и интервью армянским изданием он и не пытается скрывать своей ненависти к туркам и азербайджанцам. На радость представителям «многострадального народа» Сатановский, словно оправдывая свою фамилию, не скупится на тюркофобские заявления, сея ненависть и вражду между народами. Вот и на сей раз он отличился очередной порцией лжи, полной ненависти, в адрес Азербайджана и Турции.

«До той поры, пока в Карабахе стоят российские миротворцы, новой эскалации не будет. Но российским миротворцам там, согласно подписанным договоренностям, стоять-то не долго, а ситуация сегодня в корне изменилась. Никол Пашинян от Карабаха отказался – это территория Азербайджана. Все, вопрос закрыт. Алиев достаточно четко сказал, что он предлагает жителям Карабаха либо принять гражданство Азербайджана и жить по законам Азербайджана, либо уехать. Это означает примерно то же самое, что жить в Турции. В Турции, которая, безусловно, не будет признавать «геноцид армян» (закавычено Minval)», – сказал Сатановский.

Поздравляю вас, гражданин соврамши! Причем, соврамши дважды.

Первая ложь касается российских миротворцев, которые, якобы не допускают эскалации в регионе. Российские военные, врменно расположенные в Карабахском регионе, никоим образом не способствуют миру и стабильности. Скорее, наоборот. Мы не раз становились свидетелями провокационных действий армян, которые заканчивались человеческими жертвами с обеих сторон. Мало того, РМК оказывал и оказывает содействие армянским незаконным вооруженным формированиям в незаконной перевозке военных грузов и боеприпасов.

Вторая ложь касается выпада Сатановского в адрес Турции. Судя по словам лже-профессора, жизнь армян в Турции сродни аду на земле. Не каждый армянин, даже люто ненавидящий Турцию, опустился бы до такой галиматьи. В одном только Стамбуле проживает около 100 тысяч армян, а по всей стране до 400 тысяч. Причем живут на несколько порядков лучше, чем в самой Армении.

Кроме того, до последних выборов в турецком парламенте «блистал» этнический армянин Каро Пайлаян. При каждом удобном и неудобном случае он поднимал вопрос пресловутого «геноцида армян», неоднократно критиковал президента Эрдогана. Как видим, он жив и здоров, и даже вполне упитан.

Что же, по словам Сатановского выходит, что армян в Турции насилуют, режут и убивают чуть ли не каждый день, а страну покидать не собираются? Это уже попахивает извращенным видом садомазохизма. Понятно, что деньги не пахнут и звон монет (пусть даже армянских) услаждает слух, но должна же остаться хоть капля самоуважения. Врать, да еще так глупо не подобает человеку, примерившему на себя рясу профессора. Как же был прав Омар Хаям, сказавший: «Пусты как барабан, но сколько громких слов…». Возможно, кто-то может возразить, что такой «крупный эксперт» не может быть пустым, как барабан. Только вот факты выше всяких регалий и структур с громким названием…

Фарид Теймурханлы