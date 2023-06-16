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В ISW рассказали, что усложняет контрнаступление ВСУ

В ISW рассказали, что усложняет контрнаступление ВСУ

В Институте изучения войны сделали предположение, что украинское контрнаступление может быть усложнено из-за широкого применения российскими военными средств РЭБ.

В своих выводах аналитики опираются на слова российских военкоров, хваставшихся накануне хорошей работой подразделений РЭБ.

Это оборудование затрудняет для украинцев использование высокоточных боеприпасов и сильно нарушает украинскую связь.

Как утверждали военкоры, комплексы РЭБ «Мурманск-БН» россияне используют для нарушения работы датчиков украинских средств воздушной разведки, а комплексы РЭБ «Красуха-4» – для подавления связи со спутниковыми сигналами в радиусе 300 км.

«ISW ранее оценивала, что российские возможности РЭБ сыграли решающую роль в усложнении украинских атак на Запорожском направлении. Хотя неясно, является ли продолжающаяся успешная российская тактика РЭБ результатом превосходящих возможностей или более эффективного использования этих систем Россией», – говорится в отчете Института.

ISW по-прежнему считает, что российские силы ведут доктринально обоснованные оборонительные операции, в которых первый эшелон сил отражает или замедляет атакующие силы, прежде чем второй эшелон войск контратакует любой прорыв противника.

Всего 15 июня ВСУ наступали как минимум на трех направлениях и добились успехов, отмечают аналитики. Сообщается об успешной наступательной операции на север и северо-запад от Бахмута, продолжаются попытки улучшения тактического положения ВСУ на Угледарском направлении.

В районе Орехово украинская армия наращивает темп наступления в связи с улучшением погоды. Также успехи есть у Малой Токмачки (здесь зафиксировано продвижение ВСУ до 3 км) и в районе Большой Новоселки (до 7 км). Освобождено до 7 населенных пунктов с начала контрнаступления.

По оценке ISW, продолжающиеся украинские наступательные операции, вероятно, создают условия для более широких целей украинского контрнаступления, которые не сразу ясны и, следовательно, представляют собой начальную фазу продолжающегося контрнаступления.

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