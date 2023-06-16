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Юсуф Алекперов стал соучредителем нефтесервисной компании

Юсуф Алекперов стал соучредителем нефтесервисной компании

Семья основного акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова расширяет свое присутствие в нефтесервисном бизнесе. Его сын Юсуф через свою компанию «Экто» стал соучредителем нефтесервисной компании «ВэллТех» с долей 51%. Остальной долей владеет дочерняя структура ЛУКОЙЛа – «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», сообщает «Коммерсант».

Вклад «Экто» в уставный капитал «ВэллТех» составил 51 млн рублей. Компания в сентябре прошлого года была зарегистрирована в Когалыме и получила по итогам 2022 года выручку в 84 млн рублей. Сейчас в ней официальное числится три сотрудника. Генеральным директором компании является Константин Савин, который также возглавляет «Экто».

У семьи Алекперовых уже есть крупнейшая доля «Буровой компании “Евразия”» (БКЕ) – ключевом буровом подрядчике ЛУКОЙЛа. По данным на февраль 2022 года, в равных долях БКЕ владели Вагит Алекперов, его супруга Лариса и Юсуф Алекперов. Другие крупные акционеры БКЕ – семья Магановых (32,3%), Салих Гаджиев (18,4%), Джеван Челоянц (11,5%).

Юсуф Алекперов – 32-летний сын основного акционера ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Большая часть бизнеса Юсуфа Алекперова связана с ЛУКОЙЛом. В состав его холдинга «Экто» входят железнодорожный оператор «Вестерн Петролеум Транспортейшн», автодилер «Лукавто» (в паритетном владении с «Холдингом стратегического развития»), производитель энергетиков «План Б». В мае Forbes назвал Юсуфа Алекперова самым богатым российским наследником.

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