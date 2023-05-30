Сын Вагита Алекперова продолжает оставаться богатейшим наследником в России

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Forbes опубликовал рейтинг 49 богатейших наследников российских миллиардеров по состоянию на 10 марта 2023 года. Его возглавил Юсуф Алекперов сын основателя “Лукойла” Вагита Алекперова, его наследство составляет $20,5 млрд.

“Самым богатым наследником ($20,5 млрд) уже много лет остается Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера “Лукойла” Вагита Алекперова” , – пишет издание.

Второе место в рейтинге заняли дочь и сын основателя “Еврохима” Андрея Мельниченко, Тара и Адриан Мельниченко. Их наследство составляет $12,5 млрд на каждого.

Третью строчку занимают дети основного владельца компаний “Новатэк” и “Сибур” Леонида Михельсона. Их наследство составляет $10,8 млрд на каждого.