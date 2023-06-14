Украина интересуется австралийскими истребителями F-18

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Украина направила Австралии запрос насчет истребителей F-18. Об этом сказал посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, сообщает AFP во вторник, 13 июня.

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Украинский дипломат отметил, что был сделан первоначальный запрос о состоянии примерно 41 самолета, хранящегося на авиабазе к северу от Сиднея.

«Был запрос на информацию. Украина рассматривает возможности истребителей, включая этот», – сказал Мирошниченко в комментарии.

Отмечается, что интерес Украины к австралийским самолетам является первым публичным обсуждением F-18.

Мик Райан, стратег и австралийский генерал-майор в отставке, сказал агентству, что F-18 могут помочь «выровнять условия игры» против более мощной и лучше оснащенной авиации России, помогая предотвратить удары по украинским городам и критической инфраструктуре.

«Ключевые возможности, которые стремятся заполучить украинцы, – датчики большего радиуса действия и оружие большего радиуса действия, чем сейчас в МиГ-29. Если они смогут выровнять условия игры с россиянами в этом отношении, они смогут отодвинуть ракетные самолеты подальше от Украины, а также отбросить наземные штурмовики», – сказал Райан.