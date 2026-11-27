Счетная палата Азербайджана выявила переплату высшим учебным заведениям на сумму более 4,6 млн манатов в рамках государственной программы в сфере высшего образования. Кроме того, расходы на обучение впоследствии отчисленных докторантов на сумму свыше 1,5 млн манатов признаны неэффективными.

По данным ведомства, аудит охватил 117,9 млн манатов, выделенных в 2020–2025 годах на реализацию программы повышения международной конкурентоспособности системы высшего образования.

Переплата возникла из-за ошибок при прогнозировании числа участников программы и двойного финансирования зарплат местных преподавателей. В результате вузы получили больше средств, чем требовалось.

Аудит также показал, что обучение завершили лишь 18,4% участников программ докторантуры. По итогам проверки Счетная палата предложила принять меры по возврату 4,6 млн манатов и устранению выявленных нарушений.