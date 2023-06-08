Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Армия

Запад может предоставить Киеву и истребители F-18

Запад может предоставить Киеву и истребители F-18

Страны Запада подняли вопрос передачи Украине истребителей F-18. Однако до реализации этого плана пока далеко. Об этом сообщает Politico.

Десятки истребителей F-18 могут стать доступны для продажи уже в конце десятилетия, поскольку страны планируют постепенно заменить их более современными F-35. В частности, это увеличит количество стран, которые будут готовы передать эти самолеты Украине.

Истребителями F-18 обладают:

Австралия; Канада; Швейцария; Испания; Финляндия.

В частности, некоторые из вышеупомянутых стран уже имеют контракты на поставку F-35.

F-18 быстрее своего предшественника и оборудован двумя двигателями. Шасси самолета также является более прочным. Зато F-16 имеет большую дальность полета и способен дольше находиться в небе без дозаправки. Вооружение на самолетах почти одинаковое.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджанские войска не позволили армянам провести фортификационные работы
Армия

Азербайджанские войска не позволили армянам провести фортификационные работы

2023/06/08, 21:01
Армянские НВФ обстреляли позиции ВС Азербайджана
Армия

Армянские НВФ обстреляли позиции ВС Азербайджана

2023/06/08, 20:50
Запад может предоставить Киеву и истребители F-18
Армия

Запад может предоставить Киеву и истребители F-18

2023/06/08, 20:09
В ОБКБ настаивают на увеличении числа учений
Армия

В ОБКБ настаивают на увеличении числа учений

2023/06/08, 18:17
The Washington Post: Контрнаступление ВСУ идет тяжело
Армия

The Washington Post: Контрнаступление ВСУ идет тяжело

2023/06/08, 17:20
Россияне потеряли в Украине редкий «Пенициллин»
Армия

Россияне потеряли в Украине редкий «Пенициллин»

2023/06/08, 16:05
«Кадыровцы» получили китайские военные машины (видео)
Армия

«Кадыровцы» получили китайские военные машины (видео)

2023/06/08, 14:42
Британская разведка: Украина владеет инициативой на большинстве направлений фронта
Армия

Британская разведка: Украина владеет инициативой на большинстве направлений фронта

2023/06/08, 10:19
Армяне снова пытались установить фортификационные сооружения под видом сельхозработ
Армия

Армяне снова пытались установить фортификационные сооружения под видом сельхозработ

2023/06/08, 09:48