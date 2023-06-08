Запад может предоставить Киеву и истребители F-18

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Страны Запада подняли вопрос передачи Украине истребителей F-18. Однако до реализации этого плана пока далеко. Об этом сообщает Politico.

Десятки истребителей F-18 могут стать доступны для продажи уже в конце десятилетия, поскольку страны планируют постепенно заменить их более современными F-35. В частности, это увеличит количество стран, которые будут готовы передать эти самолеты Украине.

Истребителями F-18 обладают:

Австралия; Канада; Швейцария; Испания; Финляндия.

В частности, некоторые из вышеупомянутых стран уже имеют контракты на поставку F-35.

F-18 быстрее своего предшественника и оборудован двумя двигателями. Шасси самолета также является более прочным. Зато F-16 имеет большую дальность полета и способен дольше находиться в небе без дозаправки. Вооружение на самолетах почти одинаковое.