Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке.

К 15:30 по бакинскому времени стоимость январских фьючерсов на Brent выросла на 0,25%, до $96,81 за баррель, а WTI — на 2,25%, до $85,56 за баррель.

Рост котировок происходит на фоне удара хуситов по саудовскому нефтеперерабатывающему заводу «Рас-Таннура», где часть производственных процессов была приостановлена, а также сообщений КСИР Ирана о подрыве на минах двух нефтяных танкеров в Ормузском проливе. Один из них перевозил более 2 млн баррелей нефти.

Аналитики ANZ допускают, что стоимость Brent может превысить $100 за баррель даже без новой серьезной эскалации ближневосточного конфликта.

Между тем, по данным Bloomberg, страны ОПЕК+ на предстоящей в воскресенье встрече рассмотрят возможность сохранения действующих квот на добычу нефти в январе 2027 года.