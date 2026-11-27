В Москве состоялась встреча представителей Азербайджана и России, посвящённая перспективам торгово-экономического сотрудничества.

Участники обсудили увеличение взаимной торговли, создание совместных предприятий, устранение препятствий для бизнеса и реализацию новых инвестиционных проектов. Особое внимание было уделено промышленной кооперации и межрегиональному сотрудничеству.

В ходе встречи участники подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении деловой активности, развитии промышленной кооперации, локализации производства, кредитной поддержке экспортно-импортных операций и реализации новых совместных проектов, направленных на укрепление стратегического партнёрства между Азербайджаном и Россией.

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, Эмин Агаларов и Алексей Репик.