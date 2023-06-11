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Россияне обеспокоены дорогими отелями в Турции

Россияне обеспокоены дорогими отелями в Турции

Отдых в Турции для россиян дорожает и это очень сильно беспокоит граждан России, особенно летом, поскольку выбор перед ними стоит небогатый, пишут российские СМИ.

По словам российских экономистов, Турция уже давно живет в условиях девальвации национальной валюты, поэтому перестроилась, ориентируется на евро. Все товары, даже которые производятся в Турции, исчисляются в твердой валюте — евро. Это не приводит к снижению цен для иностранцев. Турки на этот сезон выставили цены на отдых для россиян примерно на 20% в валюте выше, чем для граждан других стран. Сказывается прагматичность. Они прекрасно понимают, что у россиян сейчас выбор для поездок гораздо меньше.

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