В доме, где проживали армяне, обнаружены мраморные камни с могил азербайджанцев (фото)

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В Ходжавендском районе в доме, где проживали армяне, сотрудники обнаружены надгробные камни, демонтированные на принадлежащем азербайджанцам кладбище, передает АПА.

Во время съемок в селе Азых Ходжавендского района были обнаружены надгробные камни, принадлежащие 20 азербайджанцам. Камни из мрамора были найдены в гараже дома, где проживала армянская семья. На надгробиях высечены имена, фамилии, даты рождения и смерти:

Алиева Гонче Хамза гызы (1914-1990)

Гараев Али Зульфугар оглу, (1933-1992)

Гусейнова Телли Ширин гызы, (1903 -1991)

Мамедов Сархан Гюльмалы оглу (1886-1975)

Гаджиева Бейим Алекпер гызы, 1912-1989,

Мамедова Шамама Намаз гызы, (1894-1978)

Сафиев Фархад Мурсал оглу (1917-1993)

Атакишиева Беяз Ширин гызы (1906-1979)

Гулиев Эюб Гусейналы оглу (1924-1991)

Гасанов Солтан Ширин оглу (1928-1999)

Аббасов Гадир Аллахьяр оглу (1971-1983)

Зейналов Умуд Салим оглу (1926-1990)

Хотя на некоторых надгробиях нет имен и фамилий, на них есть изображения.