В доме, где проживали армяне, обнаружены мраморные камни с могил азербайджанцев (фото)

В Ходжавендском районе в доме, где проживали армяне, сотрудники обнаружены надгробные камни, демонтированные на принадлежащем азербайджанцам кладбище, передает АПА.
Во время съемок в селе Азых Ходжавендского района были обнаружены надгробные камни, принадлежащие 20 азербайджанцам. Камни из мрамора были найдены в гараже дома, где проживала армянская семья. На надгробиях высечены имена, фамилии, даты рождения и смерти:
Алиева Гонче Хамза гызы (1914-1990)
Гараев Али Зульфугар оглу, (1933-1992)
Гусейнова Телли Ширин гызы, (1903 -1991)
Мамедов Сархан Гюльмалы оглу (1886-1975)
Гаджиева Бейим Алекпер гызы, 1912-1989,
Мамедова Шамама Намаз гызы, (1894-1978)
Сафиев Фархад Мурсал оглу (1917-1993)
Атакишиева Беяз Ширин гызы (1906-1979)
Гулиев Эюб Гусейналы оглу (1924-1991)
Гасанов Солтан Ширин оглу (1928-1999)
Аббасов Гадир Аллахьяр оглу (1971-1983)
Зейналов Умуд Салим оглу (1926-1990)
Хотя на некоторых надгробиях нет имен и фамилий, на них есть изображения.