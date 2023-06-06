В Азербайджане 200 тысяч детей не ходят в школу (видео)

171 Просмотров

Сегодня весь мир говорит об успехах, которые Азербайджан, приложив огромные усилия, достиг на внешнеполитической арене. Победа в Карабахской войне и освобождение оккупированных ранее Арменией территорий дали нам повод гордиться собой. Но судя по тому, что происходит внутри государства, не во всех сферах ясно понимают посыл и политику, заданные Ильхамом Алиевым на перспективу.

Цифры – вещь упрямая, а официальные – тем более. Даже если статистические данные редко отражают реальные, проследить динамику по ним все же можно. И, словом, поковырявшись в цифрах, мы пришли к одному прискорбному выводу: на дворе век цифровых технологий, прямо на наших глазах происходит цифровая революция, а в Азербайджане по-прежнему 12% детей не ходит в школу. Почему по-прежнему? Потому что 20 лет назад показатель детей, неохваченных системой образования, был тем же – 13 процентов. Нет, конечно же, прогресс есть: 12 процентов – это уже не 13, согласитесь.

Ну а, если без иронии, то именно столько детей в возрасте от 5 до 14 лет в 2002 году не посещали школу – это каждый восьмой ребенок.

12 процентов детей не ходят в школу, где учат читать и писать, сегодня. И я сомневаюсь, что в ближайшее время эта цифра станет меньше, так как за 20 лет ничего не изменилось.

А теперь рассмотрим картину более детально.

По имеющейся у Minval.az информации, по состоянию на январь этого года в республике насчитывалось 1 909 400 детей в возрасте 6-17 лет. Из них 1017,9 (1 млн 17 тысяч) составляют мальчики, 891,5 (891 тысяча) – девочки. Обратите внимание на разницу (126,4) – результат селективных абортов уже налицо. Но это еще не все.

Согласно тем же статданным, в 2021 году в школу по республике ходило 1 690 908 детей, из которых 786 140 были девочки, то есть мальчиков почти на миллион больше. Согласитесь, что за два года общее число детей в возрасте до 17 лет, если и изменилось, то несильно. И если от общего числа детей школьного возраста – 1 909 400 отнять количество посещающих общеобразовательные учреждения – 1 690 908, то получается, что, грубо говоря, 200 тысяч азербайджанских детей остались за бортом корабля знаний.

И как тут не вспомнить и не пожалеть об утрате советской системы образования, на которую в СССР были потрачены громадные деньги? Да, в Советском Союзе было много печального, но система образования была самой эффективной, если не сказать, самой передовой. В советское время каждый ребенок был обеспечен конституционным правом на получение качественного образования. Если ребенок не приходил в школу, то из школы приходили к его родителям и требовали объяснений, почему ребенок не посещает занятия. А сегодня в министерстве образования Азербайджана никого не волнует, что 200 тысяч детей не ходит в школу.

Вдумайтесь в эти цифры: 200 тысяч, 65 % которых приблизительно составляют девочки. И, скорее всего, это девочки, в большинстве своем рожденные в регионах Азербайджана, где все еще практикуются ранние браки, несмотря на запрет на законодательном уровне и уголовное наказание.

Та же статистика показывает, что в регионах в три раза чаще, чем в городах девочки в возрасте до 18 лет становятся матерями, то есть по логике вещей, ранние браки заключаются в три раза чаще, чем в городах. Это значит, что 7-8 процентов девочек по всей стране отлучаются родителями или взрослыми опекунами от школ и подвергаются насилию в виде принуждения к раннему браку и не только.

И еще один любопытный момент, который никак не вяжется с вышесказанным: согласно официальным данным статистики, уровень грамотности населения Азербайджана как в селах, так и в городах последние 10-15 лет составляет 99,7 процентов. КАК? Каким образом в госорганах выводят этих цифры так, что при такой недостаточности и разнице в конечном итоге все выливается в положительную динамику? Для меня это просто непостижимая математическая операция.

10 млн населения – это не неуправляемая демография Индии. Как получается, что когда речь заходит о налогах, то мимо не проскочит не один сапожник? А тут 200 тысяч детей, неучтенные минобразования?

А когда проводят выборы в этой стране, то и мертвого пытаются заставить голосовать. Вы будете смеяться, но в 2020 году на одном из избирательных участков региона Азербайджана бюллетень для голосования был оформлен на человека, давно ушедшего в мир иной. Почему бы не проявить такое же усердие и сотрудникам минобразования, в конце концов, они для того и существуют, чтобы обеспечить детей конституционным правом на образование, а страну – квалифицированными кадрами.

Но если каждый восьмой ребенок в эту структуру не попадает, то о каком светлом будущем Азербайджана может идти речь?

Рамелла Ибрагимхалилова