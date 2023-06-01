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Пайетт: Азербайджан играет роль ворот в Центральную Азию

Пайетт: Азербайджан играет роль ворот в Центральную Азию

Мы заинтересованы в развитии нашего партнерства в связи с особой ролью, которую играет Азербайджан как важный производитель нефти и газа.

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С данным заявлением выступил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, находящийся с визитом в Азербайджане.

При этом он отметил, что Азербайджан играет роль ворот в Центральную Азию, расположен в сложном регионе и имеет непростых соседей: «Наше энергетическое партнерство с Азербайджаном имеет стратегическое значение. Мы инвестировали в это партнерство, и будем продолжать делать это в будущем. Мы поддерживаем энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и ЕС».

Пайетт также сказал, что вопрос увеличения поставок нефтегазовой продукции Азербайджана в Европу определяется рынком: «США поддерживают переговоры по энергоресурсам между Азербайджаном и Туркменистаном. Мы также ценим ваши переговоры с Казахстаном, потенциал использования БТД для транспортировки казахстанской сырой нефти».

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