Помощник Блинкена: Азербайджан остается главным гарантом европейской энергобезопасности

Азербайджан остается главным гарантом европейской энергетической безопасности. Если бы не поддержка Азербайджана, ситуация с энергетическим кризисом в Южной Европе была бы более тяжелой.
Об этом говорится в заявлении помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта.
“Мы видим большие перспективы для развития возобновляемых источников энергии в Азербайджане”, – отметил он.
“Южный газовый коридор (ЮГК) стратегически важен. Очень хорошо, что он был реализован своевременно”, – добавил он.
“Мы поддерживаем проект ЮГК и его расширение, а также соглашение о сотрудничестве в энергосфере между ЕС и Азербайджаном, которое было подписано в июле прошлого года”, – заявил Д.Пайетт.
При этом он отметил, что США готовы поддержать Азербайджан в производстве экологически чистого водорода.
Пайетт добавил, что США позитивно оценивают деятельность Азербайджана по развитию “зеленой” энергии в стране.
“В США реализуются масштабные проекты в сфере зеленого водорода. В рамках визита я услышал о возможностях Азербайджана в ветряной и других видах “зеленой” энергии”, – заявил он.
По его словам, американские компании лидируют в этой сфере, и их опыт и технологии могут быть использованы и в Азербайджане.
“Мы очень положительно оцениваем работу Азербайджана в этом направлении”, – добавил помощник Госсекретаря США.
По его словам, энергосистемы мира очень изменятся в последующие 50 лет, и это очень важный момент для Азербайджана.