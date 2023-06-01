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Помощник Блинкена: Азербайджан остается главным гарантом европейской энергобезопасности

Помощник Блинкена: Азербайджан остается главным гарантом европейской энергобезопасности

Азербайджан остается главным гарантом европейской энергетической безопасности. Если бы не поддержка Азербайджана, ситуация с энергетическим кризисом в Южной Европе была бы более тяжелой.

Об этом говорится в заявлении помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта.

“Мы видим большие перспективы для развития возобновляемых источников энергии в Азербайджане”, – отметил он.

“Южный газовый коридор (ЮГК) стратегически важен. Очень хорошо, что он был реализован своевременно”, – добавил он.

“Мы поддерживаем проект ЮГК и его расширение, а также соглашение о сотрудничестве в энергосфере между ЕС и Азербайджаном, которое было подписано в июле прошлого года”, – заявил Д.Пайетт.

При этом он отметил, что США готовы поддержать Азербайджан в производстве экологически чистого водорода.

Пайетт добавил, что США позитивно оценивают деятельность Азербайджана по развитию “зеленой” энергии в стране.

“В США реализуются масштабные проекты в сфере зеленого водорода. В рамках визита я услышал о возможностях Азербайджана в ветряной и других видах “зеленой” энергии”, – заявил он.

По его словам, американские компании лидируют в этой сфере, и их опыт и технологии могут быть использованы и в Азербайджане.

“Мы очень положительно оцениваем работу Азербайджана в этом направлении”, – добавил помощник Госсекретаря США.

По его словам, энергосистемы мира очень изменятся в последующие 50 лет, и это очень важный момент для Азербайджана.

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