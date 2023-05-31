Риши Сунак о роли Азербайджана на глобальной энергетической арене

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Участникам Бакинской энергетической недели было зачитано письмо премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

В письме говорится, что роль Азербайджана на глобальной энергетической арене, как надежного энергетического партнера, важна, передает АПА.

“Приверженность Азербайджана увеличению экспорта природного газа в Европу – до 20 млрд. кубических метров до 2027 года уже способствует энергетической безопасности Европы. Диверсификация энергоресурсов препятствует использованию Россией энергетики как геополитического оружия”, – говорится в письме.