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Резников исключил нападение на территории России

Резников исключил нападение на территории России

Подразделения ВС Украины могут пойти в контрнаступление сразу в нескольких местах фронта, заявил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, контрнаступление ВСУ может начаться как на юге, так и на востоке. Свое мнение он высказал в интервью Funke Mediengruppe.

При этом глава Минобороны Украины подчеркнул, что ВСУ не имеют намерения атаковать приграничные территории России, подчеркивая соблюдение украинской стороной международных норм и принципов.

Он пояснил, что Украине не «нужна российская земля», а нужны «хорошие отношения» с РФ, добавив, что Украина не намерена нападать на территорию РФ.

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