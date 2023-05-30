Резников исключил нападение на территории России

Подразделения ВС Украины могут пойти в контрнаступление сразу в нескольких местах фронта, заявил министр обороны Алексей Резников.
По его словам, контрнаступление ВСУ может начаться как на юге, так и на востоке. Свое мнение он высказал в интервью Funke Mediengruppe.
При этом глава Минобороны Украины подчеркнул, что ВСУ не имеют намерения атаковать приграничные территории России, подчеркивая соблюдение украинской стороной международных норм и принципов.
Он пояснил, что Украине не «нужна российская земля», а нужны «хорошие отношения» с РФ, добавив, что Украина не намерена нападать на территорию РФ.