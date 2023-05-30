Дугин: Рублевка такая же прифронтовая территория, как Донбасс или Белгородчина

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Идеолог «Русского мира» Александр Дугин назвал предсказуемым удар Украины по местам проживания путинской элиты.

По его словам, «Рублевка такая же прифронтовая территория, как Донбасс или Белгородчина».

«То, что враг попытается атаковать Рублевку, было очевидно. Но Рублевка отказывалась в это верить. Станет ли это переломом в осознании ситуации рублевским этносом? <…> Мы давно и необратимо в стихии войны — есть только фронт и тыл. Рублевки как неприкосновенного острова абсолютного благоденствия больше нет», — заявил Дугин.