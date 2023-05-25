Украина получит около ста японских военных автомобилей (фото)

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Япония в среду, 24 мая, провела церемонию, посвященную запланированной передаче Украине около 100 военных машин. Об этом сообщает AP.

Во время церемонии были представлены два полутонных грузовика. Вице-министр обороны Японии Тоширо Ино передал послу Украины Сергею Корсунскому документ, в котором перечислены три типа транспортных средств, вошедших в состав передачи. В списке указаны транспортные автомобили, легковые автомобили высокой проходимости, грузовой автомобиль.

Агентство по закупкам, технологиям и логистике сообщило, что детали, включая точное количество автомобилей и сроки их отправки, находятся на стадии согласования.

Пожертвование также включает в себя 30 000 продовольственных пайков.

Отмечается, что с начала российского вторжения Япония предоставила Украине бронежилеты, каски, противогазы, защитные костюмы, небольшие беспилотники.