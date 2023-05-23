«Украинская ДРГ» снова вошла в Белгородскую область

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Российские пропагандистские ресурсы сообщают, что российские добровольцы, которых прокремлевское медиа называет «украинской ДРГ», вошли в село Богун-Городок.

Оно находится в Борисовском районе Белгородской области.

Кроме того, небольшая группа «диверсантов» снова замечена на границе — напротив села Козинка, там наблюдается около 40 человек, пишут росСМИ.

Tg-канал Mash пишет, что украинские “диверсанты” до сих пор контролируют позиции в районе КПП “Грайворон” в Белгородской области.

“Линия укреплений проходит перед городом Грайворон и за сёлами Козинка, Глотово и Гора-Подол. Из-за того, что там находились местные жители, военные не могли начать работать вовсю по ДРГ. После введения режима КТО в области и эвакуации людей ситуация облегчилась, но в Козинке и Глотово по-прежнему могут находиться местные жители”, – пишет Tg-канал.

Также сообщается, что с территории Украины по позициям ВС РФ в Белгородской области работает артиллерия.

В Минобороны РФ ранее заявили, о том, что диверсанты были “заблокированы и разгромлены”.