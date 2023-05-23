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ISW: Рейд “РДК” и “ЛСР” в Белгородской области вызвал панику в России

ISW: Рейд "РДК" и "ЛСР" в Белгородской области вызвал панику в России

Рейд бойцов “Русского добровольческого корпуса” (РДК) и Легиона “Свобода России” (ЛСР) в Белгородской области России вызвал в российском информпространстве панику, а также критику за неспособность укрепить границы и слабость возведенных в регионах укреплений.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.

Отмечается, что подразделения российского проукраинского “РДК” и “ЛСР” совершили рейд в Белгородскую область в РФ 22 мая рано утром. Российские источники начали сообщать, что их отряд в составе двух танков, БТР и еще девяти бронемашин пересекли международную границу и взял под контроль Козинку, поселок Грайворонского района Белгородской области в 600 метрах от границы с украинской Сумской областью.

Несколько российских источников утверждали, что группировка затем взяла населенные пункты Глотово и Гора Подол (3 км и 5 км от границы соответственно), хотя некоторые блогеры оспаривали такие утверждения, вместо этого сообщая, что силы “РДК” добрались только до Дом культуры в Глотово.

Эксперты ISW пока не обнаружила геолокационного подтверждения того, что “РДК” или “ЛСР” достигли Глотово или Горы Подола. Кадры с геолокацией, опубликованные 22 мая, действительно подтверждают, что “РДК” нанесла удар по пограничному посту возле Козинки, прежде чем пересечь границу как минимум с одним танком.

“РДК” также разместила кадры, на которых, как сообщается, видно тело российского пограничника на пограничной станции, вероятно, с пограничного перехода возле Козинки.

Российские “военкоры” позже утверждали, что российские войска вернули себе контроль над всеми тремя населенными пунктами. Некоторые российские источники дополнительно сообщали, что силы РФ отразили атаку проукраинских диверсионных групп возле Дроновки, примерно в 22 км к северо-западу от Козинки.

Украинские официальные лица отметили, что им известно об атаке, но отрицали какое-либо прямое участие ВСУ. Пресс-секретарь Главного разведывательного управления Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что “РДК” и “ЛСР” состоят исключительно из граждан РФ, и сообщил, что группировки начали операцию в Белгородской области по “освобождению этих территорий от так называемого путинского режима” и для создания “зоны безопасности” у границы для защиты мирных жителей Украины от дальнейших обстрелов со стороны РФ.

Рейд вызвал множество откликов со стороны местных и федеральных российских властей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил 22 мая о начале режима контртеррористической операции в целях “обеспечения безопасности граждан Белгородской области”.

Российский “военкор” также утверждал, что военное руководство РФ приняло решение перебросить 74-ю мотострелковую бригаду (41-я общевойсковая армия, Центральный военный округ) в приграничный район Белгородской области для отражения атаки.

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