Ильхам и Мехрибан Алиевы приняли участие в открытии объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше

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9 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электрических сетей ОАО «Азеришыг» и вывески улицы Ататюрка.

Глава государства был проинформирован о работе, которая будет проделана на улицах Карабах и Садыгджана.

Затем Ильхам Алиев заложил на улице Карабах фундамент нежилого здания и открыл вывески на пересечении улиц Моллы Панаха Вагифа и Панахали хана.

Также президент Азербайджана посетил отреставрированную Фондом Гейдара Алиева могилу Мир Мохсуна Навваба Карабаги на Джидыр-дюзю.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в городе Шуша усадебного комплекса Мехмандаровых после реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева.

Глава государства и первая леди были проинформированы о работе, которая будет проведена на площади перед административным зданием Специального представительства.