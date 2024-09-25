Точка не поставлена: Баку должен оставаться наготове

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В Баку начала работу престижная оружейная выставка ADEX 2024 — на следующий день после открытия первой сессии новоизбранного парламента и программного выступления президента Ильхама Алиева. Того самого, где глава государства напомнил о необходимости повышать военную мощь Азербайджана и развивать собственный военно-промышленный комплекс.

Понятно, почему задачей номер один для страны президент назвал наращивание военной мощи. Азербайджан одержал блестящую победу в Карабахе, первым из государств постсоветского пространства полностью восстановил свою территориальную целостность и государственный суверенитет в пределах международно признанных границ и избавился от иностранного военного присутствия. Но, как оказалось, для того чтобы поставить точку в конфликте с Арменией, этого недостаточно. К сожалению, вместо подготовки к миру в Ереване вновь ждут удобного момента для реванша.

Реваншистские настроения могут выглядеть по-разному. Где-то это просто старички, которые за кружкой пива или стаканом чего-нибудь покрепче мечтательно закатывают глаза, рассказывают о прошлых победах и о том, как было бы хорошо и правильно «повторить», «напомнить» и вообще «всем показать». А в Армении, будем реалистами, реваншизм возведён в ранг национальной политики. В этой стране, где денег не хватает ни на что, а экономика держится на плаву только за счёт обхода наложенных на Россию санкций, военный бюджет составляет более 4 % от ВВП. В абсолютных цифрах это меньше половины военного бюджета Азербайджана, но втрое больше, чем, к примеру, военный бюджет Грузии. Понятно, что Армении после разгрома нужно латать дыры, восстанавливать армию и создавать систему обороны вдоль своих государственных границ. Однако весь хлипкий военный бюджет Армении идёт вовсе не на оборону — Ереван закупает и старательно выпрашивает именно наступательное оружие. Здесь, конечно, большая доля ответственности лежит на тех, кто это оружие Армении предоставляет, но без соответствующих просьб от Еревана Армения не получила бы даже один патрон, не говоря о гаубицах или ещё чём-нибудь. Бежавшим из Карабаха «миацумщикам» в Армении очень трудно найти работу, основать свой бизнес («поляна поделена» и «чужие здесь не ходят»), зато их активно вовлекают в армию – и на офицерские должности, и советниками, и рядовыми-контрактниками.

Никуда не исчезла существующая в Армении, пардон, гнилая идеологическая база – те самые «карты Великой Армении», старательно культивируемая «земельная жажда» и готовность объявлять чужие территории «исконно армянскими землями» без каких бы то ни было оснований. Тем более что с момента своего появления на Кавказе – а это в лучшем случае первая половина XIX века, когда на основании Туркманчайского договора началось переселение армян из Персии и Османской империи на Южный Кавказ, и Николай I постановил создать на территории азербайджанского Иреванского ханства «Армянскую область» — армянская верхушка при внешней поддержке занималась «приармяниванием» чужих территорий. Западный Зангезур и Гейча магалы — ярчайшее доказательство. Именно эта гнилая идеология спровоцировала и войну 1918 года, и нынешний тридцатилетний конфликт, в котором Армения никак не желает ставить точку. И самое неприятное, нет уверенности, что эта точка будет поставлена при помощи подписания мирного договора. Во-первых, особого желания подписывать договор у Армении не проявляется. А во-вторых, и, возможно, главное, в Ереване легко переступают через собственную подпись даже под самыми серьёзными соглашениями. Так что противостояние с Арменией не завершится на будущей неделе, а значит, Азербайджан должен оставаться во всеоружии – и в прямом, и в переносном смысле.

И здесь выставка ADEX даёт изрядную пищу для размышлений. Прежде всего, огромный интерес иностранных участников к этой выставке не оставляет сомнений: Азербайджан продолжает активно закупать новые образцы оружия. Более того, как отметил президент, развивается и совместное производство с иностранными партнёрами. Понятно, что многие подробности не могут быть разглашены. Но, судя по открытым источникам, обсуждался вопрос совместного производства оружия с Турцией и Словакией, уже есть, если верить СМИ, лицензионная «отвёрточная сборка» израильских образцов.

Но, пожалуй, в наибольшей степени выставка ADEX позволяет судить об экспортном потенциале азербайджанского ВПК. Авиабомбы, снайперские винтовки, пулемёты, лазерное оружие – это далеко не полный список всего, что сегодня производится на азербайджанских предприятиях и идёт на экспорт. При этом на выставках демонстрируется далеко не всё, что сегодня производят предприятия военно-промышленного комплекса Азербайджана. Большая часть продукции предназначена для собственной армии, разработки здесь имеют гриф «секретно» и «совершенно секретно», так что их не показывают широкой публике.

И вряд ли такой уровень собственного ВПК и взаимовыгодного военного сотрудничества удастся «догнать» при помощи оружейного попрошайничества. Какой бы опыт в этом ни был накоплен в Ереване.

Нурани