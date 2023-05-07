Байден пообещал помощь правительства в расследовании обстоятельств стрельбы в Техасе

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Федеральное правительство США окажет всестороннюю помощь в расследовании обстоятельств стрельбы, устроенной в субботу в городе Аллен (штат Техас), в результате которой погибли восемь человек. Об этом говорится в распространенном в воскресенье Белым домом письменном заявлении президента Джо Байдена.

«Федеральные, региональные и местные правоохранительные органы тесно сотрудничают в расследовании этого нападения, и я дал указание федеральным агентствам оказать всю необходимую поддержку», — сообщил глава государства.