Политолог объяснил, что будет после установки Азербайджаном КПП

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Установка КПП на условной границе влияет как на процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, так и на процесс реинтеграции армяноязычного населения Карабаха, считает глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

«Межгосударственный трек:

⁃ Двоякость в прочтении пунктов трехстороннего заявления создает проблемы, которые не решаются. Этим пользовалась Россия, которая выступала в роли арбитра, каждый раз трактуя пункты заявления по-своему. Сейчас же, какие-либо манипуляции по Лачинской дороге сделать не представляется возможным.

⁃ пониженная субъективность Армении в судьбе армян Карабаха физически сводится к нулю. Это позволяет Пашиняну развести руки и заявить своему обществу, что «он сделал все, что мог» и есть возможность к установке КПП на границе в Зангезурском коридоре.

⁃ Зангезурский коридор становится предметом активных обсуждений. Россия будет стремится использовать КПП на Лачинской дороге, чтобы выбить у Пашиняна согласие на Зангезурский коридор с армянскими КПП. Главное для России выбить согласие на дополнительную функцию России в Армении и оставить процесс в рамках трехсторонки.

⁃ у США/ЕС Зангезурский Коридор не приоритет, так как там есть участие России. Поэтому Запад будет требовать у Пашиняна максимально сопротивляться ЗК, но идти на подписание мирного договора и договориться по разблокировке с Азербайджаном без участия России!

⁃ США/ЕС и Россия сцепятся не на шутку в процессе давления на Пашиняна. Активничать будет и Иран. То, о чем мы предупреждали руководство Армении, становится реальностью. Как сказал Расим Мусабеков, Пашинян сам установит свое КПП на условной границе, чтобы контролировать людей из Карабаха, провоз вооружения. Управлять ситуацией в Армении будет все сложнее.

⁃ процесс по мирному договору получает новый импульс, так как все участники процесса получили более чем ясный мессидж Баку о невозможности хоть как-то упомянуть тему армяноязычного населения Карабаха в МД.

Стимуляция реинтеграции:

⁃ основные процессы начнутся в среде армян Карабаха. Раскол по дальнейшим шагам будет только нарастать.

⁃ мышеловка захлопнулась, и оставшиеся военные преступники в Карабахе не могут дать ответ населению, так кто же является гарантом их безопасности. Установкой КПП рухнули последние надежды на пророссийскую группу. Брожение может привести и к вооруженным инцидентам, а также к целенаправленным провокациям: они могут расстрелять мирное население и свалить это на Азербайджан. Военная диктатура будет только ужесточаться.

⁃ В ближайшее время можем ожидать третьего приглашения в Баку представителей армян Карабаха для обсуждения реинтеграции. Кстати, приехать они могут в сопровождении командования РМК… и такое может быть.

⁃ после установления регламента деятельности КПП, из Карабаха начнется отток контрактников из Армении. Этот процесс можно стимулировать и действиями по блокировке деятельности банковских переводов. Следует продумать механизмы. Да и инстинкт самосохранения никто не отменял… у 11 тысяч дезертиров он же сработал во время 44-дневной войны.

⁃ армяноязычное население Карабаха приходит к пониманию, что вариантов не осталось… всем кто призывает к борьбе до конца, следует сказать, что это и есть конец. Выбор не велик: ехать в Армению и стать шуртвацом; продолжать быть в заложниках военный хунты; или же принять гражданство Азербайджана и продолжать жить в составе Азербайджана.

Установка КПП также важна и в региональном контексте. Руководство Армении ведет свою страну к сириизации и Азербайджану необходимо максимально отгородиться от потенциального конфликтного пространства. На данном этапе любые решения Пашиняна приведут к противоречиям с покровителями Армении», — написал Мамедов в своем Tg-канале.