Более 18 тысяч коров погибли в пожаре в Техасе

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Более 18 тысяч коров погибли в результате взрыва и пожара на ферме, расположенной на западе Техаса, сообщает Reuters со ссылкой на шерифа округа Кастро.

Пожар произошел 10 апреля на ферме South Fork Dairy возле города Диммитт. Огонь охватил коровники с животными. Пожарные спасли одного рабочего фермы. Что стало причиной пожара, неизвестно.

Американский Институт защиты животных заявил, что произошедшее в Техасе — самый масштабный пожар с участием крупного рогатого скота по крайней мере с 2013 года, когда организация начала отслеживать такие случаи.