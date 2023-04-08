Блинкен исключает переговоры о прекращении огня между Киевом и Москвой

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Россия должна дойти до точки, когда она будет готова к конструктивным переговорам. Так глава Госдепа США Энтони Блинкен обосновал, что на данный момент исключает переговоры о прекращении огня между Украиной и РФ.

«Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой, и я это понимаю. Но если это будет означать практически ратификацию захвата Россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и прочным миром», — заявил он изданиям медиагруппы Funke и французской газете Ouest-France.

Ранее Блинкен заявил, что Китай может надавить на РФ в вопросе мирных переговоров с Украиной.