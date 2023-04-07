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Япония планирует испытать турецкие БПЛА Bayraktar TB2

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Япония планирует испытать турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, высоко зарекомендовавшие себя в Карабахе (Азербайджан) и Украине.

Bayraktar TB2 включен в «список предпочтений» Минобороны островного государства, передает «Анадолу».

Согласно сообщениям, в рамках бюджета Минобороны Японии на 2023-й финансовый год планируется испытать Bayraktar TB2 сухопутными частями Сил самообороны Японии.

В случае успешного завершения испытаний, ожидается оформление крупного заказа на ударные дроны турецкого производства.

Посол Японии в Анкаре Сузуки Кадзухиро 1 апреля посетил компанию BAYKAR, где встретился с председателем совета директоров Сельчуком Байрактаром.

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