В учениях «Защитник-23» (Defender 23) примут участие военнослужащие из США и 26 других стран, в том числе Армении.

«Ожидается, что около 9 тысяч американских военнослужащих примут участие в учениях «Защитник-23» (Defender 23), которые начнутся 22 апреля. Это ежегодные, почти двухмесячные учения, которые сосредоточены на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании заблаговременно созданных запасов и вопросах оперативной совместимости с европейскими союзниками и партнерами», – заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

Помимо Армении, в учениях примут участие военные из США, Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Косово, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании.