Как отмечают западные аналитические издания, а также ряд официальных лиц, в ближайшие недели украинская армия должна начать весеннее контрнаступление. Параллельно этим сообщениям появляются новости о том, что российская армия проводит широкомасштабную операцию по оборонительным действиям. Обе стороны готовятся к тяжелым боям именно в направлении Угледара, Мелитополя, а также выхода украинской армии к Азовскому морю.

Нужно добавить, что в Бахмуте все неоднозначно, несмотря на то, что глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что город взят, тяжелые бои там продолжаются.

«Ценность сражения в Бахмуте в том, что бои позволяют наносить максимальный ущерб, сковывать штурмовые силы противника, а также позволяют украинской армии копить вооружение, формировать офицерский состав для дальнейшего контрнаступления. ВСУ выполнили свою задачу на 500%. Бахмут – это уже никакой не город – это развалины. Там не осталось жителей. Тем не менее российская сторона потеряла там огромное количество своих сил», — сказал Minval.az политолог Алексей Голобуцкий.

Аналитик считает, что осознать и проанализировать всю ценность Бахмута в Украине смогут только после войны, а сейчас что-то говорить очень сложно.

«Когда шла Ленинградская битва, никто не знал, что это сражение будет переломным, это стало понятно уже после окончания войны. Все будет зависеть от развития событий», — сказал эксперт.

Комментируя разговоры западных военных институтов, эксперт сказал, что в период войны к любой информации нужно подходить с сомнением.

«Вся заявляемая информация – часть информационной войны. Тоже самое касается и официальных представителей западных стран и их заявлений. Другой вопрос, что есть уровень доверия, но опят же мы ничего в точности не знаем. Только то, что у Украины резервы есть, подготовка армии идет, мы видим кадры поступления оружий. Все это заставляет нервничать российскую сторону и делать ошибки. Они не знают, где будет контрнаступление», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее в СМИ утверждают, что наступление будет в направлении Мелитополя и выйдет к Азовскому морю.

«Поэтому я бы относился ко всем заявлениям и статьям с осторожностью. Это не ситуация февраля 2022 года, сейчас заявления британской и американской разведок – часть информационной войны, поэтому ссылаться на них и думать, что через 2-3 недели украинская армия пойдет на наступление, не стоит», — добавил он.

Аналитик также считает, что Украине сейчас надо закрыть сухопутный коридор в Крым, и освободить территории Херсона и Запорожской области.

«Потому что после этого вероятность переговоров многократно возрастет. Уже не будет такого давления на Зеленского, ну, и Путин тоже поймет, что дальше уже – это Крым и Донбасс. Российская сторона будет более сговорчивой в такой обстановке», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев