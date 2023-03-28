Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства понаблюдали за «Учениями по кибербезопасности-2023». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Начальник Главного управления генерал-майор Мамед Эминов доложил министру обороны о проведении учений на киберузле.

Было отмечено, что основной целью проведения учений является совершенствование навыков обеспечения безопасного обмена информацией со всеми видами штабов и командными пунктами посредством электронной информационной системы азербайджанской армии, информирование пользователей о существующих угрозах в системе и в других информационных ресурсах, а также совершенствование защиты от возможных кибератак.

В ходе учений, проводимых на узле, оснащенном новейшим технологическим оборудованием, военнослужащие совершенствуют свои знания и навыки, выполняя различные задачи по мерам кибербезопасности.

Министр обороны положительно оценил ход учений и поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему совершенствованию мер кибербезопасности в азербайджанской армии.