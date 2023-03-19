Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян совершит визит в Москву.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава МИД Ирана.

Напомнив о том, что Запад передал Украине оружия на сумму более 14 миллиардов долларов США, Абдоллахиян заявил, что Иран не признает отделение Крыма и новых областей от Украины. По его словам, Иран является сторонником мира и диалога, пытается остановить войну в Украине: «По приглашению моего российского коллеги я на следующей неделе совершу визит в Москву для обсуждения двусторонних, региональных и международных вопросов. Украинская сторона также проинформирована об этом по дипломатическим каналам».