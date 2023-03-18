Утвержден «Протокол о сотрудничестве в сфере строительных работ между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики», подписанный в Анкаре 22 декабря 2022 года.

Соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено после вступления в силу Протокола, указанного в указе, обеспечить выполнение его положений, а Министерству иностранных дел — направить Правительству Турецкой Республики о выполнении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу Протокола.