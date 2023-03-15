Военно-морские силы Китая, России, Ирана и других стран проведут совместные морские учения в акватории Оманского залива с 15 по 19 марта.

Об этом в среду сообщило Министерство обороны КНР.

«С 15 по 19 марта военно-морские силы Китая, Ирана, России и других государств проведут в Оманском заливе совместные морские учения «Узы безопасности — 2023», — указывается в сообщении ведомства.

Как отмечается в заявлении, со стороны ВМС Народно-освободительной армии Китая в учениях примет участие ракетный эсминец «Наньнин».

«В основном он будет принимать участие в отработке воздушных поисковых операций, спасения на море, выполнения морского парадного построения и выполнять другие задачи в рамках учений», — указывается в сообщении.