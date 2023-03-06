Спецпредставители ЕС и США — Тойво Клаар и Луи Боно практически в один день прибыли в Баку. Несмотря на то, что визиты были запланированы заранее, тем не менее они совпали с очередным обострением в Карабахе. О том, какие процессы развиваются в регионе, а также о скандальном заявлении канцлера Германии Олафа Шольца Minval.az побеседовал с экс-главой МИД Азербайджана Тофигом Зульфугаровым.

— Как вы оцениваете визит спецпредставителей ЕС и США в Азербайджан на фоне эскалации в регионе? К чему эти визиты приведут?

— Я бы не переоценивал значение визитов спецпредставителей США и ЕС в Азербайджан. Потому что их воздействие на ситуацию опосредованно. И Азербайджан, и Армения действуют в контексте своей политики. Почему Армения? Потому что мы не имеем дело с сепаратистами, а имеем дело со старой политикой «миацума». Поэтому отстаивание, как они говорят, неконтролируемого коридора для них имеет принципиальный характер. Потому что для проведения этой политики им нужен неконтролируемый коридор. Это не только переброска оружия, но и финансовые потоки. Мы должны понимать, что за последние 30 лет Армения при поддержке внешних сил создала там инфраструктуру, которая служит политике «миацума».

Демонтаж этой структуры, финансовой и военно-политической, для Азербайджана является обязательной. Потому что не демонтировать данные структуры — это значит, что конфликтное поле для Азербайджана будет продолжаться. Это хорошо осознают в Армении, потому как, если не иметь бесконтрольный коридор, — выбранная политика не сможет долго просуществовать.

Мы видим, что внешние силы также заинтересованы в продолжении этого конфликта. И это не только Россия. Мы видим поведение ряда европейских государств, различные откровения от канцлера Германии Олафа Шольца, который говорит, что самоопределение Карабаха должно быть. Мы видим, что эти силы хотят, чтобы конфликт продолжался. Это также относится и к определенной группе сил в Иране. Мы должны четко понимать, что не только Армения этим занимается. Для Армении — это центральная политическая линия. Поэтому этот инцидент является очередным противостоянием между Азербайджаном и силами, которые хотят превратить его территорию в конфликтный анклав.

— Может ли визит Клаара и Боно предотвратить конфликт и дальнейшую эскалацию?

— Я уверен, что первое, что они скажут – это то, чтобы ими был обеспечен независимый контроль. Вот мол есть миссия ЕС, она пусть и обеспечивает контроль. Что-то подобное скажут и американцы. А Азербайджан ответит: «Нам не нужен ваш контроль». Азербайджан установит свой контроль, через КПП, вот и все. Заранее можно предугадать, какой диалог будет вестись за закрытыми дверями.

— Мы видели, как после заявлений Олафа Шольца, офис канцлера исправил его и изменил формулировку. Можно ли считать, что в Германии есть отдельные политические силы и не все так просто?

— Внешняя политика Германии состоит из двух компонентов. Это национальная внешняя политика и внешняя политика в рамках ЕС. И тут вольно или невольно мы сталкиваемся с таким понятием, как желание Франции после брексита доминировать на внешнеполитическом поле ЕС. Дележ сфер влияния между немцами и французами продолжается. Отсюда и противоречивые заявления. Потому что, насколько я знаю из уст немецких дипломатов, Карабах и Южный Кавказ Франция внутри ЕС взяла себе, а немцы сохраняют свои позиции в других регионах.

То, что мы видим на этой площадке – результат внутренних противоречий в том числе. С другой стороны, я бы отнесся к заявлению канцлера Германии творчески. Раз уж Германия прислала своих полицейских с миссией на границу, а мы знаем, что на границе с Азербайджаном, где находится эта миссия, расположено более ста незаселенных азербайджанских деревень, раз она говорит о праве на самоопределение, пускай и скажет нам, как реализовать этот принцип в Армении. Я был бы рад, если Олаф Шольц продолжил бы эту линию, в контексте той ситуации, которую я описал.

Может, немецкие полицейские создадут условия для возвращения азербайджанцев на свои места проживания. Поэтому община Западного Азербайджана должна обратиться к Олафу Шольцу и попросить помощи: право на самоопределение должно быть применительно ко всем. Миссия ЕС там уже есть. Пусть они покажут нам, как это должно выглядеть. Может, нас это вдохновит. Мы посмотрим на какой-то опыт для армян Карабаха. Так что это оговорка канцлера Германии имеет для нас очень большое значение.

— Можно ли считать, что переговорный процесс между центральными властями Баку и армянскими населением Карабаха провалился ?

— В зоне ответственности РМК среди армянского населения наблюдаются очень интересные процессы, в которых я выделяю три группы: первая группа населения – это те, кто видит свое будущее в составе Азербайджана; вторая группа, достаточно большая – это те, кто хочет продать свое имущество и уехать в другое место; третья группа – это радикалы, которые готовы биться до конца. В соответствии с этим наше отношение к этим группам должно быть различно. Например, в отношении людей, которые хотят остаться жить, коммуникации имеют значение. В отношении второй группы, я думаю, что следует продумать вариации активной работы с Asan, чтобы была перерегистрирована их недвижимость, чтобы они могли продать ее и это будет очень хорошо, потому что Азербайджан в отличие от Армении, осуществлявшей этническую чистку, предлагает цивилизованные пути решения. А то, что было вчера – это уничтожение радикалов. Это не значит, что мы должны отменять работу в отношении первой и второй группы.

Ниджат Гаджиев