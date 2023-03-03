Визит Никола Пашиняна в Германию не обошёлся без скандала. И дело не только в том, что, прилетев в Берлин с супругой и дочерью, Никол Воваевич не понял, кому следует выходить на красную дорожку в аэропорту, а кому — не очень. Настоящий скандал запалил канцлер ФРГ Олаф Шольц — вполне в духе старой поговорки «с кем поведёшься — от того наберешься». Глава немецкого кабинета министров, выступая на совместной с Пашиняном пресс-конференции, заявил: «Мы обеспокоены нестабильной ситуацией на границе Армении и Азербайджана и ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Статус-кво не может продолжаться долго, необходимо найти долгосрочное решение на благо людей. Необходимо достичь мирного решения с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также самоопределения граждан Нагорного Карабаха. При этом, все эти принципы равноценны».

Для начала, вынуждены поинтересоваться у господина Шольца: какой именно статус-кво не может продолжаться долго? Присутствие росмиротворцев? Оно на пять лет, срок истекает в 2025 году. Понятно, когда о неприемлемом статусе-кво говорили до 2020 года — тогда под оккупацией Армении находилось 20% территории Азербайджана. А что господин Шольц имеет в виду сейчас? То, что Азербайджан восстановил свои границы? То есть прямо подталкивает Армению к силовому реваншу? Тем более непонятно, о каком «долгосрочном решении на благо людей» говорит канцлер. В карабахском конфликте уже поставлена точка. Азербайджан обсуждает мирный договор с Арменией, а гарантии прав и безопасности — с представителями самих карабахских армян. Это разные переговорные треки. И да, решение уже есть, в соответствии с международным правом и признанными границами: Карабах — территория Азербайджана, а живущие там люди, включая этнических армян — граждане Азербайджана. И ответственный политик в таком случае сказал бы, что нужен долгосрочный мирный договор, а не «решение». Поиски «решения», где агрессора и жертву ставили в равное положение, отправились в мусорную корзину вместе с Минской группой. В число ее сопредседателей Германия не вошла, хотя очень хотела. И как тогда понимать заявления герра Шольца? Он не понял, что ситуация в Карабахе изменилась? Ему не доложили? Или просто озвучивал то, что желал слышать Пашинян? Но если так, то у уважающей себя страны не должно быть одной позиции для Пашиняна, другой — для Макрона, третьей — еще для кого-нибудь.

Тем более нелишне уточнить: что значит новоизобретённый термин «граждане Нагорного Карабаха»? Гражданство — это институт признанных государств. Житель ФРГ, имеющий гражданство этой страны, заполняя визовую анкету, в графе «гражданство/подданство» пишет «ФРГ», а не «Мекленбург—Передняя Померания», не «Саксония» и не «Северный Рейн — Вестфалия». А такого государства, как «Нагорный Карабах», нет. Соответственно, нет и «граждан Нагорного Карабаха». Более того, в Азербайджане нет такой административно-территориальной единицы, как «Нагорный Карабах». Тем более нет такого признанного и даже «недопризнанного» государства. Так как тогда объяснить заявления Шольца? Точнее, его открытый выпад против территориальной целостности Азербайджана?

И уж тем более возмутительно звучат его апелляции к «праву на самоопределение» для «граждан Нагорного Карабаха». Возможно, конечно, что перед тем, как брякнуть такое в микрофон, Шольцу не пришло в голову прочитать подготовленный еще в 1981 году в ООН доклад «Право народов на самоопределение», где четко и однозначно говорилось., что «принцип равноправия и самоопределения, установленный в Уставе ООН, не дает неограниченного права на отделение населению, проживающему на территории какого-либо независимого и суверенного государства, и такое право не может считаться положением lex lata (изданного законодательства. – Ред.)». Но уже 4 октября 2011 года ПАСЕ принимает резолюцию номер 1832, где указывается, «право этнических меньшинств на самоопределение (…) не предусматривает автоматического права на отделение [и] в первую очередь должно быть реализовано методом защиты прав меньшинств, а государства-члены Совета Европы призываются воздерживаться от «признания или поддержки фактических властей незаконно отделившихся территорий, в том числе тех из них, которые были поддержаны иностранными военными интервенциями»».

И так тогда понимать словоизлияния господина Шольца? Глава правительства одной из ведущих стран Европы и здесь глубоко не в курсе? Возможно. Но в этом случае ответственные политики предпочитают не ступать на тонкий лёд и, как бы это повежливее, не делать непродуманных заявлений на скользкую тематику. Ему так хотелось погладить по шёрстке своего ереванского гостя, что он на минуточку забыл о международном праве и признанных границах? Еще хуже.

А если серьезно, то можно, конечно, выстроить версию, что Шольцу очень уж хочется выпихнуть с армянского трека Макрона, что миссию, которую направляет в Армению ЕС, кое-кто в Европе воспринял как повод продемонстрировать самостоятельность Евросоюза в политике и т.д., но куда важнее другое. Это тот самый Шольц, который вместе с Макроном, напомним, был Автономный целой серии полуконфиденциальных «инициатив» уже в ходе украинской войны, где Киеву предлагали поступиться частью территории, подарить России Крым и Донбасс, чтобы «сохранить лицо» Путину. В переводе, в Берлине очень любят решать свои сиюминутные проблемы за счет территорий других стран. Возможно, здесь все еще видят себя в роли властителей мира, нарезающих чужие границы по своему хотению. Но время такого рода «дипломатии» уже закончилось. А политическую ответственность за все то, что, пардон, нёс в микрофон Шольц, никто не отменял.

Нурани, обозреватель