На юго-западе Франции начались беспрецедентные по масштабу военные учения с кодовым названием «Орион». Их ключевой задачей является подготовка армии к современному боевому конфликту, пишет Le Figaro.

Автор статьи пояснил, что генштаб Франции задолго до начала противостояния на Украине принял решение об ужесточении подготовки солдат и офицеров.

Это было обусловлено необходимостью подготовить их к действиям в условиях конфликта высокой интенсивности, с равным по мощи и оснащению противником.

Учения будут проходить с 23 по 11 марта, в них будут принимать участие порядка семи тыс. французских, британских, американских и испанских солдат.

Кроме того, в середине апреля пройдут маневры в Шампани. В них примут участие 12 тыс. военнослужащих, а также порядка трех тыс. единиц различной бронетехники.