ЧВК Вагнера потеряла в Украине более 30 тысяч человек убитыми и ранеными.

Как сообщает телеканал CNN, такую оценку озвучил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По данным правительства США, около 9 тысяч человек были убиты, причем половина из них — в период с середины декабря. Около 90% убитых в декабре были завербованы в российских тюрьмах, утверждает Кирби:

«Они относятся к своим новобранцам, в основном осужденным, как к пушечному мясу, буквально бросая их мясорубку, бесчеловечно, не задумываясь. Люди, которых он [Пригожин] просто вырвал из тюрем и бросил на поле боя без подготовки, без оснащения, без организационного командования, были просто брошены в бой», — цитирует CNN Джона Кирби.