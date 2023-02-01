Злодеяние, которое произошло в отношении азербайджанского посольства в Тегеране, невозможно ни объяснить, ни оправдать. Кто-бы ни говорил, что это преступление террориста-одиночки, мне кажется, что это требует тщательного разбирательства.

Первый заместитель генерального директора Информационного агентства ТАСС Михаил Гусман прокомментировал теракт в посольстве Азербайджана в Иране.

Журналист особо подчеркнул важность проведения властями Ирана «скрупулезного расследования этого преступления»: «Что подтолкнуло, стоял ли кто-то за исполнителем, были ли у него сообщники, кто его вооружил. Я не думаю, что автомат Калашникова в Тегеране продается в магазинах. Все это вызывает большие вопросы. Если представить себе какая воинствующая анти-азербайджанская истерия уже долгое время ведется в иранских СМИ, то все это, конечно, очень печально».

М.Гусман отметил, что терроризм не имеет национальности и требует жесткого ответа и наказания. «Как справедливо сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, терроризму нет места в современном мире. В данном случае, Азербайджан правильно взвешивает ситуацию и думаю, что потребует от Ирана соответствующих объяснений и решений. Я хочу добавить, что в результате этого преступления погиб подлинный герой – начальник охраны посольства Орхан Аскеров, который жизнью своей предотвратил еще большую беду. Было очевидно, что террорист хотел унести больше жизни. Если бы другие сотрудники охраны не встали на пути преступника и не заградили ему путь для дальнейшего преступления, не дай бог, могло бы быть еще хуже. Мои соболезнования семье Орхана Аскерова. Вновь хочу повторить за президентом Азербайджана: терроризму нет места в мире и его нельзя ни прощать, ни оправдывать», — приводит АЗЕРТАДЖ его слова.