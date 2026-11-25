Американские военные провели контролируемый подрыв 4,5 тонны азида свинца на заводе в штате Айова, несмотря на судебный запрет, который ранее приостановил утилизацию опасного вещества по иску экологических активистов, сообщает Associated Press.

В районе проведения операции прогремел мощный взрыв, после которого в небо поднялись два облака белого дыма. Они быстро рассеялись. Военные установили оцепление и не подпускают журналистов и других наблюдателей ближе чем на 6,4 километра.

Несмотря на призывы властей оставаться дома, некоторые местные жители вышли на улицы, чтобы посмотреть на подрыв.

Изначально армия США собиралась уничтожить 68 бочек токсичного азида свинца на заводе в городе Миддлтаун еще 20 ноября. Однако суд временно запретил эти работы после обращения экоактивистов, опасавшихся, что взрывы могут привести к попаданию опасных соединений в окружающую среду.

Тем не менее 22 ноября Министерство юстиции США заявило, что армия может провести утилизацию, воспользовавшись чрезвычайными полномочиями.