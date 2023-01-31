На очередном заседании Тарифного (ценового) совета Азербайджана, состоявшемся 31 января, в целях утверждения цен на 48 новых государственных зарегистрированных лекарственных средств, и обеспечения надежного снабжения, в цены 31 лекарственного средства, на которое получено соответствующее заключение Министерства здравоохранения, в соответствии с пунктом 7.1 «Правила регулирования цен на государственные зарегистрированные лекарственные средства и осуществление контроля за этими ценами», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Азербайджана от 3 июня 2015 года номер 209, и пунктом 4.1 «Инструкции о методах расчета цен на лекарственные средства», утвержденной Тарифным (Ценовым) Советом Азербайджана от 21 июля 2015 года номер 4, внесены изменения.

При этом с учетом торгового наименования, лекарственной формы, наименования действующего вещества, дозировки, товарной упаковки, количества, страны-производителя, количество препаратов, цены на которые утверждены, составляет 13690 и их полный перечень размещен на официальном сайте Тарифного (ценового) совета в разделе «Лекарственные средства».

Постановление вступает в силу 3 февраля 2023 года, и размещено на официальном сайте Тарифного (ценового) совета.