«Спецоперация» стала вынужденной и крайней мерой России в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов.

Об этом написал в своем «Telegram»-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны.

Медведев отметил, что Бюро высшего совета «Единой России» должно подумать о развитии партийной дипломатии. Он подчеркнул, что партия «Единая Россия» должна наладить диалог с идеологически близкими партиями за рубежом.

