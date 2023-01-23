По данным правозащитной организации “Русь Сидящая” на январь 2023 года, Пригожин завербовал в ЧВК более 50 тысяч зеков. Из них воюют в Украине только 10 тысяч. Остальные — убиты, ранены, пропали без вести, сдались в плен или дезертировали, в том числе в Россию, с оружием в руках.

“ФСИН и суды “опущены” Пригожиным. А родственникам и жёнам бойцов “Вагнера” рассылают пустые гробы и угрожают за рассказы об этом”, – сообщает глава организации правозащитница Ольга Романова. “Тюрьмы освобождаются после вербовок, а в российских СИЗО сидят пленные из Украины — не только военные, но и гражданские”.