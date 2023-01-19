Великобритания планирует передать Украине 600 высокоточных ракет Brimstone в рамках пакета военной помощи. Об этом сказал министр обороны Бен Утоллес, сообщает The Guardian в четверг, 19 января.

«Сегодня я могу сказать, что мы также отправим еще 600 ракет Brimstone на театр боевых действий, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя», – заявил он.

Уоллес напомнил, что Британия «разблокировала» ряд пакетов военной помощи за последний год и «идет дальше» передачей Украине эскадрона основных боевых танков Challenger 2.

По его словам, Лондон также отправит Киеву минимум три батареи дальнобойной артиллерии AS-90 калибра 155 мм, ряд бронированных машин, включая Bulldog.

Уоллес добавил, что Британия будет работать с США и другими, чтобы убедиться, что этот пакет будет доставлен Украине должным образом.