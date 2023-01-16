Япония и Индия 16 января начали свои первые в истории совместные учения на реактивных истребителях недалеко от Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японское министерство обороны.

Отмечается, что учения проводятся в рамках укрепления оборонных связей из-за растущей военной мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. От Военно-воздушных сил (ВВС) Индии принимают участие четыре истребителя Су-30МКИ, два транспортных самолета С-17 и самолет-заправщик Ил-78, от Японии — четыре истребителя F-2 и четыре истребителя F-15.

«Индия является пятой страной, с которой Япония провела такие двусторонние учения после США, Австралии, Великобритании и Германии», — сказано в публикации.