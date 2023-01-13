Верховная Рада Украины 13 января приняла проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий нардепов Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина, Андрея Аксенова и Виктора Медведчука. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

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Стефанчук подчеркнул, что все были в партии «Оппозиционная платформа – за жизнь», деятельность которой прекращена.

Спикер отметил, что все они лишены мандатов абсолютно законным способом: Аксенов сам написал заявление, по остальным поступил указ президента о лишении их гражданства.

«То, что этих, так сказать, «нардепов» лишили мандатов в соответствии с законодательством – крайне важно, потому что такие решения не обжаловать!» – написал Стефанчук.

Он пообещал, что на этих голосованиях очищение парламента Украины не закончится.