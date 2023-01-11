Президент Владимир Зеленский лишил гражданства четырех народных депутатов Украины. В частности, Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. Об этом говорится в обращении главы государства.

«На основании материалов, которые были подготовлены СБУ и Государственной миграционной службой, и в соответствии с Конституцией я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц — Деркача Андрея Леонидовича, Медведчука Виктора Владимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равильевича», — заявил он.