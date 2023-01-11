Премьер-министр Армении в своем вчерашнем выступлении заявил о том, что «Россия не только не гарантирует безопасность Армении, но и наоборот, создает угрозы безопасности Армении». При этом премьер добавил, что нецелесообразно сейчас проводить военные учения ОДКБ на территории республики.

Комментируя Minval.az данное заявление военный эксперт, генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко, заявил, что Пашинян занимается политическим наперстничеством и переводит стрелки.

«Россия не может в резкой форме указать на такое его поведение. Реакция Кремля будет спокойной. Публично Россия не будет вступать в политический клинч с Пашиняном, но выводы будут сделаны. Москва займет спокойную позицию. Но я, как эксперт, посоветовал бы ему заткнуться и решать свои собственные проблемы внутри страны, а не переводить стрелки на Россию», — сказал он.

По словам эксперта, ОДКБ не будет инструментом организации армянских интересов.

«Армения – это агрессор и оккупант, который чинил беззаконие на оккупированных территориях хуже, чем гитлеровские нацисты. Они уничтожали кладбища, выкапывали могилы, вырывали у покойников золотые зубы, разрушали все: памятники культуры, города, поселки стерты с лица земли. Вот это и называется геноцидом. Только он был направлен против азербайджанского населения», — сказал Коротченко.

Аналитик также добавил, что все, что делает Пашинян, направленно на собственное политическое выживание с опорой на Запад.

«За последние месяцы в Ереван приезжали и директор ЦРУ, и директор MI6. Идут интенсивные контакты с Западом. Армения делает ставку на Францию, ЕС и США. Она дрейфует от России и меняет вектор своих российских приоритетов на западные», — подчеркнул он.

Говоря о возможной эскалации между Ереваном и Баку, военный эксперт сказал, что Азербайджан намерен действовать в рамках международного права.

«Президент Азербайджана — дипломат, но для того, чтобы Армения выполняла взятые на себя обязательства, важны не только дипломатические, но и другие методы оказания давления на Ереван. Ереван сейчас будет активно втягивать в регион внешних игроков, западные страны, будет делать ставки на отдельные деструктивные силы в Иране. Вот, чем будет заниматься Армения. Однако, если трехстороннее заявление не будет выполнено, то Азербайджан сделает все, чтобы оно было имплементировано, так или иначе», — подчеркнул он.

На вопрос: «Способна ли Армения на крупномасштабную военную провокацию?» эксперт ответил, что «способна».

«Поэтому эскалация не исключена. То, что Азербайджан увеличивает военный бюджет, проводит интенсивные военные учения, готовит коммандос, силы специального назначения, говорит о том, что в Баку трезво оценивают ситуацию, Азербайджану придется отвечать на армянские вооруженные провокации. Армения же, которая имеет территориальные претензии к Азербайджану и ведет провокационную политику, должна понимать, что при необходимости, если она перейдет красные линии, Азербайджан нанесет сокрушительный ответный удар. Последствия для Еревана будут печальными. Поэтому переговорам и мирному документу, которые выдвинул Азербайджан в соответствии с международным правом и критериями справедливости, альтернативы нет. Если Армения проигнорирует соответствующие реалии, то судьба ее будет печальной», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев