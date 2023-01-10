379 военнослужащих, ставших инвалидами во Второй Карабахской войне, обеспечены самыми современными протезами. Несмотря на то, что прошло всего два года, вся программа, касающаяся Второй Карабахской войны, полностью выполнена. То есть мы стараемся в максимальной степени помочь нашим потерявшим здоровье соотечественникам. Конечно, это – высокотехнологичные протезы, поэтому они должны периодически меняться. Все эти программы тоже находятся на повестке дня.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью местным телеканалам. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Подчеркнув многогранность социальной сферы, глав государства сказал, что сюда можно добавить и программу самозанятости. «Несколько лет назад была выдвинута такая инициатива. Она вызвала огромный интерес, сегодня к программе самозанятости привлечены 60 тысяч семей. Мы привлекли к данной программе даже международные финансовые институты. Она включает социальную, экономическую сферу, рабочие места, то есть все эти направления. Поэтому и нынешний год не является исключением, потому что, еще раз хочу сказать, Азербайджан – социальное государство, и мы подтверждаем это не на словах, а на деле. В пределах возможностей эти программы будут реализовываться и в нынешнем году», — добавил президент Ильхам Алиев.